Documentaire

Disponible jusqu’au 16/02/2029Ils étaient partis chercher du travail et s’offrir un avenir. Ils ont trouvé la guerre. Sonu, Aman, Sajid, Prince et Tinu sont Indiens et font partie des quelque 20 000 étrangers à avoir combattu sous le drapeau russe en Ukraine.

Pour nourrir sa machine de guerre, Vladimir Poutine recourt massivement à des recrues étrangères. Des Népalais, des Cubains, des Nord-coréens, des Indiens grossissent les rangs de l’armée russe depuis l’invasion de l’Ukraine il y a quatre ans.

Les malgré-nous de l’armée russe remonte le fil de la vie de jeunes indiens recrutés, parfois piégés, par des intermédiaires mandatés par Moscou. Appâtés par des promesses de salaires inespérés, ces jeunes hommes issus des classes les plus pauvres de l’Inde pensaient travailler comme agents de sécurité ou ouvriers. Beaucoup se sont retrouvés envoyés au combat après quelques semaines de formation expéditive. Ils sont hindous, sikhs, musulmans, chrétiens et racontent une nouvelle géographie de la guerre.

Notre journaliste s’est aussi rendu en Russie où il a pu, sous couverture, rencontrer des soldats indiens de retour du front. Ils nous éclairent sur un système opaque, où leurs contrats deviennent des pièges et leurs passeports, des moyens de rétention. Officiellement neutre dans le conflit, l’Inde voit pourtant ses ressortissants mourir sous le drapeau russe, sans protection diplomatique. Pendant ce temps, les familles, elles, cherchent des disparus et réclament des corps.

#russie #militaire #arte