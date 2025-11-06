Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Enfants jockeys : chutes violentes et travail jusqu’à épuisement Ils ont entre 9 et 13 ans et participent pour de l’argent à des courses de chevaux. Ces courses,...

Documentaire Il lutte au quotidien contre Kim Jong Un Des tracts pour dénoncer le régime du dictateur nord coréen

Documentaire Israël : la guerre qui divise La guerre de Gaza ne dévaste pas seulement l’enclave palestinienne, elle fracture aussi la société israélienne. Chaque semaine, des...

Documentaire Les travailleurs de l’ombre Ils viennent ramasser des fruits et légumes dans nos campagnes. Employés par une entreprise espagnole, ces ouvriers détachés dénoncent...

Documentaire Chauffeurs de poids lourds des pays de l’Est, des esclaves de la route ? Vous savez sûrement que de nombreux camions que vous dépassez sur la route sont conduits par des chauffeurs roumains,...

Documentaire Controverse de la 5G : les anti montent au créneau Des débits 10 fois plus rapides, des téléchargements quasi instantanés, des entreprises ultra connectées et plus performantes, ce sont...

Documentaire Le peuple le plus écolo du monde Les Bishnoïs vivent en harmonie avec la nature.

Documentaire Californie : les prisonnières de feu Californie. USA. La caserne-prison de Puerta la Cruz. Une institution hors du commun.120 prisonnières entre 20 et 60 ans,...

Documentaire Fronde contre les violences domestiques Les chiffres de la violence domestique sont inquiétants. Des élu.es lancent ensemble une initiative pour mieux protéger les victimes.

Documentaire Chasse aux cochons aux marquises Retour sur l’histoire de l’implantation des cochons sur les îles de Polynésie, et notamment aux Marquises, et zoom sur...

Documentaire Au fil du Rhône Le Rhône était jadis le plus turbulent des fleuves de France. Aujourd’hui, les riverains se réconcilient avec leur cours...

Documentaire USA : étudiants et SDF Leur nombre explose. En cause : la pression immobilière, le coût de la vie et des loyers, le prix...

Documentaire Mauritanie : Méharistes, gardiens du désert Dans sa lutte contre le terrorisme, la Mauritanie a relancé les opérations du Groupement Nomade pour empêcher la prise...

Documentaire Dialogue au Proche-Orient Les attaques terroristes perpétrées par le Hamas le 7 octobre 2023 ont bouleversé le monde entier. Tandis que la...

Documentaire Cabaret Circus, plongée au Crazy Horse de Paris Elles se nomment Lila Magnétik, Mina Velours, Nooka Caramel, Psyko Tikko, Suzy Festival… Sur scène, elles ne sont vêtues...

Documentaire Le cercle polaire en hélico La Sibérie, contrée d’immensité et de solitude : Neuf mois durant, l’hiver y impose sa loi, interrompu par un été...

Documentaire Ceux qui disent non Ceux qui disent non ! Entre militants, opposants, lanceurs d’alerte, citoyens solidaires, certains refusent d’être des moutons. Les combats...

Documentaire Grèce : refoulements illégaux en Mer Egée En Grèce, les « pushbacks » ou refoulements illégaux de potentiels demandeurs d’asile par les garde-côtes grecs vers les...

Documentaire Chine, les pécheurs de glace du lac Chagan Sur les rives du lac Chagan, dans la province chinoise de Jilin, les pêcheurs défient des températures allant jusqu’à...