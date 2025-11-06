À Port-Moresby, capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la violence fait partie du quotidien. La police mène une guerre sans merci contre les gangs meurtriers des Raskols, tandis que la corruption et la pauvreté gangrènent chaque niveau de la société. Derrière la façade d’une capitale en plein essor économique se cache un enfer d’injustice, de peur et de sang, où les femmes paient le prix le plus lourd et où les puissants prospèrent dans le chaos.