Documentaire Ils travaillent 24/24 En 1953, 30% des coréens étaient illettrés. Aujourd’hui, 3 sur 4 suivent une formation supérieure. Mais avant d’en arriver...

Documentaire La face cachée du mouvement végan Ils rêvent d’un monde sans viande, ni cuir, ni fourrure, ni cire d’abeille ou produits testés sur les animaux....

Documentaire Ce prêtre est une rock star Au Brésil, le pays le plus catholique au monde avec 130 millions de fidèles, il y a Dieu, le...

Documentaire Ici, les mendiants sont des criminels La capitale de l’aumône a quelques mois pour faire place nette et surtout faire disparaitre ses pauvres! La chasse...

Documentaire Bienvenue chez les hooligans serbes C’est à la fin du mois que la justice rendra son verdict dans le procès des 14 supporters serbes,...

Documentaire Faux prophète, vrai danger Environ 500 groupuscules secrets seraient présents en France. La loi française est floue vis-à-vis de ces communautés aux inquiétantes...

Documentaire Délocalisations : la fin de l’eldorado chinois ? Reportage consacré aux changements qui touchent la main d’oeuvre en Chine. Dans le sud et la zone côtière du...

Documentaire « Guérir » l’homosexualité Aux Etats-Unis, on n’envoie plus les homos au bûcher, non, on les guérit ! Des associations, montées par d’anciens...

Documentaire Les coulisses- Miss Nouvelle Calédonie 2016 (1/2) Michel et Matthieu vous emmènent dans les coulisses de l’élection de Miss Calédonie : tout est minutieusement préparé pour...

Documentaire Quel est le patrimoine de l’Eglise ? L’Eglise, à travers le temps, a su conserver un certain patrimoine. Que représente-t-il exactement ? Certaines Eglises sont-elles vouées...

Documentaire Au Sénégal, l’amour toujours à l’épreuve des castes Au Sénégal, on ne badine pas avec la généalogie. Les castes composent toujours une hiérarchie sociale rigide qui vient...

Documentaire États-Unis : le jeu qui peut tuer Une pratique est en vogue auprès de jeunes américains violents et inconscients. Le principe: choisir au hasard une cible...

Documentaire Un mariage de Maharadja Nous avons suivi toutes les étapes de ce mariage indien, quatre jours de voyage dans l’Inde éternelle des maharadjas....

Documentaire Pakistan : l’arme du blasphème Carnet de route au Pakistan, dans ce pays déchiré entre les partisans d’un islam ouvert et éclairé, et les...

Documentaire Ecole : les profs en première ligne Prof ou proviseur, ils sont de plus en plus la cible des élèves et même de leurs parents. Un...

Documentaire Afghanistan : affaires, pouvoir et talibans Alors que les médias ne parlent plus de l’Afghanistan, de plus en plus de pays prennent langue avec le...

Documentaire Le secret : des djihadistes québécois en Syrie Nous sommes en 2012. C’est le début du printemps arabe en Syrie et différents groupes s’opposent à Bachar Al-Assad....

Documentaire Californie : les prisonnières de feu Californie. USA. La caserne-prison de Puerta la Cruz. Une institution hors du commun.120 prisonnières entre 20 et 60 ans,...

Documentaire La double vie de Girolata En mer, à terre, ou dans les airs, ils ont « la nature chevillée au corps » ! Pilotes de Canadair,...