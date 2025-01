Documentaire

Sur la côte ouest de Madagascar, enclavé entre le canal du Mozambique, la mangrove et la forêt, le village d’Ambohibé fait partie du territoire Vezo. Peuple de pêcheurs semi nomades, animistes et de tradition orale, les Vezo vivent essentiellement de la pêche qu’ils pratiquent grâce à leurs pirogues à balancier. Posé sur une dune de sable au milieu de la mangrove, le village d’Ambohibé a connu une époque où français, indiens et hollandais accostaient leurs bateaux pour embarquer toutes sortes de marchandises. Aujourd’hui, Ambohibé semble à l’abandon, seuls les Vezo y sont restés. Entre nostalgie, traditions et avenir, les Vezo nous racontent leur histoire et nous emmènent dans un voyage jusque dans la forêt des baobabs pour y construire une pirogue. Un documentaire de Franck Sanson,French Connection Films, Vosges Télévision