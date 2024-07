Documentaire

Avec sa queue de cheval et son style décontracté, Pierre de Buren ne ressemble pas vraiment à un baron.. Il est pourtant le maître des lieux au château de Denens, près de Morges. Une demeure vieille de mille ans, que sa famille habite depuis 7 générations et qui regorge de souvenirs liés à ses illustres ancêtres : tableaux et outils anciens aux murs, chambres oubliées d’un autre temps… Le châtelain qui est aussi vigneron, nous a ouvert grand les portes de son domaine. L’homme cultive à son rythme un art de vivre tourné vers le partage et les autres. Dans la cave du château il organise des concerts et expose des sculptures farfelues dans ses jardins… Il a surtout initié le festival d’épouvantails qui anime désormais le village en été. Bref… une vie de château assez éloignée de celle de ses ancêtres ! Un documentaire de Valérie Teuscher pour Passe-moi les jumelles.