Documentaire

Au Brésil, São Paulo, la plus grande métropole sud-américaine, où vivent 12 millions d’habitants, abrite en son centre un territoire habité par des milliers de sans-abris et de toxicomanes : Cracolandia. Un enfer à ciel ouvert, le plus grand marché de drogues au monde où viennent s’abandonner des milliers de dépendants chaque jour, sous l’œil passif de la police.

Au-delà des échecs répétés des politiques publiques, souvent répressives, le psychiatre brésilien Flavio Falcone, grimé et déguisé en clown, repère et approche ses patients en offrant son soutien avec une détermination inébranlable. “Le clown représente l’espoir face à l’échec : on rit de lui parce qu’il trébuche, non pas parce qu’il réussit. Ceux qui vivent dans la rue s’identifient à lui”, explique-t-il.

Suivre Flavio, c’est accéder à un monde obscur, contrôlé par les gangs les plus influents du Brésil. Lui seul, affublé de son nez rouge, a obtenu un accès à cet univers âpre et impitoyable. Il casse l’a priori des accros sur la blouse blanche. Tous craignent le corps médical qu’ils associent aux programmes d’hospitalisation forcée. Une pratique que Flavio ne cautionne pas, car, pour lui, elle contribue à déshumaniser le patient. Lui, carbure à l’empathie. Aller au-devant des autres en se mettant à leur place. Une démarche simple et efficace qui lui vaut d’être accepté de tous, aussi bien des oubliés de Cracolandia que des membres de gangs. Chaque jour, il arpente les rues pour parler et tenter de convaincre les hommes et les femmes en perdition de rejoindre son programme de réinsertion : un toit, un travail, un traitement.

Porté par la voix captivante de Matthieu Seel, ancien prisonnier de l’addiction sur la colline du crack à Paris, désormais libre et auteur de « Rien ne dure vraiment longtemps », plongée dans l’univers parallèle de Cracolandia, où les destins s’entrelacent et se brisent sous le poids des dépendances.

