Choisir l’école de ses enfants est une décision lourde de sens, car elle façonne non seulement leur parcours académique, mais aussi leur manière de voir le monde, leur rapport aux autres et leur confiance en eux. Entre l’enseignement public, privé, confessionnel, alternatif ou encore à domicile, les options sont multiples, chacune portant en elle des avantages et des limites. Les parents se retrouvent souvent face à un dilemme : faut-il privilégier la proximité, la réputation, la pédagogie ou encore l’ouverture internationale ?