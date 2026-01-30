Diplomate chevronné, Pierre Lévy a été ambassadeur de France en Russie de 2020 à 2024. Dans son livre « Au coeur de la Russie en guerre », il raconte comment il a observé de près le bellicisme croissant à l’œuvre en Russie jusqu’à l’invasion de l’Ukraine. Il évoque aussi la montée de l’autoritarisme, les tensions avec l’Occident et l’isolement progressif du régime, qu’il a vu se renforcer depuis son poste stratégique à Moscou. Entre récit personnel et analyse géopolitique, il éclaire les immenses défis diplomatiques et sécuritaires auxquels le pouvoir russe confronte aujourd’hui l’Europe et la France.