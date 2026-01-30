Ressources Dans la même catégorie

Podcast Le 49-3, c’est quoi ? L’article 49 alinéa 3 de la constitution de la Ve République française ne fait pas l’unanimité, bien au contraire...

Documentaire Faut-il vraiment croire les sondages politiques ? La fiabilité des sondages politiques est un sujet complexe et dépend de plusieurs facteurs, notamment de la méthodologie employée,...

Documentaire Obama et les peoples Retour sur les années Obama, ses relation avec tous les célébrités qui l’on soutenu ou dénigré.

Conférence Les Conquérants – Emmanuel Macron, l’audacieux 7 mai 2017. Ce soir-là, aucun suspens, dès 18h30 Emmanuel Macron félicite ses troupes à son quartier général. La...

Documentaire Charisme & politiques : pourquoi sommes-nous pendus à leurs lèvres ? Mimiques spontanées ou savamment étudiées, gestuelle cohérente ou désordonnée, posture de défi ou de réceptivité, autant de petits signes...

Documentaire Leaders charismatiques : l’attitude, le meilleur des discours ? Mimiques spontanées ou savamment étudiées, gestuelle cohérente ou désordonnée, posture de défi ou de réceptivité, autant de petits signes...

Podcast Qu’est-ce qu’une motion de censure ? Souvent utilisée mais très rarement adoptée, c’est une arme parlementaire pour renverser le gouvernement. D’où vient-elle ? Pourquoi n’aboutit-elle...

Documentaire Sophia Chikirou, la dame de piques de Jean-Luc Mélenchon Dans l’hémicycle, elle s’est fait connaître pour son style très offensif : discours sonores, invectives, attaques frontales contre le...

Documentaire Hollande / Sarkozy : guerre secrète Durant plusieurs mois, les journalistes ont enquêté auprès de leurs collaborateurs afin de mettre à jour l’affrontement qui oppose...

Documentaire François Léotard, l’unique séance Ecoeuré par la vie politique, François Léotard, ancien ministre de la Défense d’Edouard Balladur, a jeté l’éponge il y...

Conférence Pour une approche globale des migrations internationales Les migrations ont toujours accompagné l’histoire de l’humanité pour l’acquisition de nouveaux territoires, de nouvelles ressources, la découverte de...

Documentaire Espagne : Vox, le retour de l’extrême droite À la surprise générale, un petit parti, Vox, mené par Santiago Abascal, a remporté 12 sièges aux élections locales...

Documentaire Les années Obama – 2 – l’Obamacare \r

Acte II : comment le nouveau président, contre l’avis de ses principaux conseillers, a tout risqué pour faire passer...

Documentaire Rachida Dati, les secrets d’une ambition Le documentaire retrace l’ascension de l’ex-garde des Sceaux, de Chalon-sur-Saône à la place Vendôme, sans ménagement. Pour certains, Rachida...

Article Mirziyoyev Accueille Macron: Renforcement des Liens Franco-Ouzbeks Début novembre, le président français Emmanuel Macron s’est rendu en visite officielle en Ouzbékistan à l’invitation du président de...

Documentaire A la conquête d’un droit Ce film, Un documentaire réalisé par Richard Berthollet, revient sur la genèse de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC)....

Documentaire Quel président pour l’Amérique – Clinton contre Trump Hillary Clinton face à Donald Trump : la présidentielle américaine voit s’affronter deux personnalités que tout oppose. D’un côté, une...

Documentaire Afrique du Sud, corruption au sommet de l’État En 2017, les « GuptaLeaks » révèlent l’étendue de la corruption qui frappe les institutions sud-africaines. Retour sur un scandale politico-financier...