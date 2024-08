Documentaire



Le film est une lettre lue pour interpeller les jeunes d’aujourd’hui et aussi leurs aînés.

Il s’agit d’une lettre filmée et documentée pour notre jeunesse dans le but de la pousser à s’imprégner de son Histoire, de s’affranchir de la course effrénée à l’argent et à la consommation sans éthique. Par un retour historique sur quelques grandes conquêtes politiques et sociales, elle cherche à lui transmettre en images l’enjeu de la démocratie, l’importance des Lois, et l’inciter à mesurer les valeurs de fraternité, de solidarité, et la conscience de l’Autre…