Documentaire

60 ans après sa mort Camus est plus actuel que jamais. Ce film, aussi original dans le fond que dans la forme, raconte cet écrivain comme vous ne l’avez jamais vu. Vivant. Catherine Camus, Abd Al Malik, Raphael Enthoven et bien d’autres nous révèle un homme vibrant, plein de contradictions, comme nous tous. Généreux et égoïste, solitaire et solidaire. Loin du Saint laïc trop souvent idolâtrée. Dans notre époque haineuse, clivée, où l’insulte a remplacé le dialogue, où le brouhaha médiatique se substitue au dialogue, son honnêteté intellectuelle, son courage a beaucoup à nous dire. « Mal nommer les choses, c’est jouer au malheur du monde » écrit-il. Dans nos temps de confusion, nous devrions l’écouter. Le relire. Camus parle à tous. Véritable Icône Pop, chaque génération se le réapproprie de Patti Smith à The Cure, d’Adb Al Malik à Coppola. Sur Instagram Albert Camus inspire le monde entier: street artistes, musiciens, cinéastes… Un film de Fabrice Gardel et Mathieu Weschler Co-production Public Sénat et Plaj productions