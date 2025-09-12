Documentaire

La Corée du Sud est l’un des quatre Dragons qui, en Extrême-Orient, sont connus pour leur développement économique fulgurant. Cette réussite ne lui a cependant pas fait oublier la richesse de son passé.

De Séoul à l’île de Jeju, nous partons à la découverte d’un pays où les temples millénaires côtoient les gratte-ciel futuristes et où les merveilles de la technologie font excellent ménage avec les traditions culturelles les plus anciennes.

Documentaire : Découvrir le monde – Corée du Sud

Réalisation : Pierre Brouwers

