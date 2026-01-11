Sophie Jovillard découvre la Corse, cette île sauvage, farouchement campée sur ses traditions, aux paysages contrastés, entre mer et montagne. La journaliste a choisi de voyager au rythme des villages de Haute-Corse, une région qui se démarque par la richesse de ses cultures et de son agriculture : oliviers, vignes, citronniers, blé. Autant de plantes qui ont fait vivre des générations de Corses, laissant des traces dans le patrimoine bâti. Son échappée belle débute par Pigna, où elle rencontre Angélique et les siens, leur potager partagé et leur bonheur de vivre. Angélique la guide dans son village, lui en révélant les secrets et recoins. le périple de Sophie est entrecoupé de reportages autour de spécificités de l’île de Beauté, comme l’attachement à la famille et les retrouvailles estivales.