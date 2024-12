Documentaire

À seulement 2h30 de vol de Paris, Malte est située juste sous la Sicile. Au carrefour de toutes les civilisations, Malte sent l'Italie, parle Anglais, vit comme l'Espagne et accueille comme le Maghreb. Premiers pas de Thomas à la Casa Piccola, la plus vieille maison de la ville, où réside l'un des derniers descendants des chevaliers de l'ordre de Malte. Le voyage se poursuit sur une dgahjsa, un bateau traditionnel qui relie la capitale La Valette et les trois cités.Puis destination Rabat, une petite ville où se déroule un temps fort de la vie maltaise : une festa. Au programme, procession religieuse et fanfare. La fête se poursuit chez l'habitant alors que tout le monde ouvre ses portes pour célébrer Saint Joseph.À Gozo, deuxième île de l'archipel, le temps semble s'être arrêté.Un film écrit et réalisé par Thomas YzébéProduit par Step by Step – Jean-Baptiste Jouy