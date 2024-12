Documentaire

Bienvenue au cœur de la plus grande ville d’Afrique, Le Caire. En hiver, le soleil n’est pas encore levé que Nasma, est déjà debout et au fourneau. Chaque matin, elle réveille sa fille Nagham, 9 ans, avec un verre de lait. Nagham a plutôt du mal à émerger à ces heures indues. Heureusement en famille, on reste plutôt silencieux le matin, et Nasma laisse toujours quelques minutes à sa fille pour sortir du brouillard. Nagham est bien éveillée.L’heure pour elle d’une toilette de chat, mais avec lavage de pieds et des oreilles pour complaire avec le rituel des ablutions religieuses. Car après la toilette, viendra la prière. Le petit-déjeuner est un moment important. Et Nasma a préparé pour sa fille du foul, plat traditionnel à base de fèves cuites. Avant de quitter l’appartement, Nagham vérifie une dernière fois son sac. Muhi en père moderne participe lui aussi aux derniers préparatifs.Puis, il est l’heure où les enfants partent pour l’école, accompagnés par leur père. Le Caire est une ville millénaire, mais c’est avant tout aujourd’hui une ville moderne, où les avenues encombrées sont bordées d’immeubles. L’école est trop loin pour que les enfants puissent y aller seuls ou à pied. Et puis en route, s’ils ont le temps, ils font une pause à la piscine où Nagham aime aller nager.

Réalisateur : Charles-Antoine De Rouvre & Marie-France Barrier