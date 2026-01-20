Documentaire

Les Philippines, ce sont trois siècles de colonisation espagnole, un siècle de présence américaine, 160 ethnies différentes… Mais c’est aussi et surtout le peuple qui rit le plus au monde.

Sebastian Perez Pezzani a fait le tour de cet archipel pour y trouver les rois du système D.

Au programme : visite insolite des quartiers pauvres et des bidonvilles et rencontre avec ceux qui inventent et qui s’adaptent, ceux qui recyclent et qui transforment. Le tout sans jamais perdre leur fameux sourire.

Augmentation des prix des fruits et légumes ? En plein milieu de Manille, les gens installent un jardin sur leur toit, avec pneus et bouteilles en plastique en guise de pots…

À la fin de la seconde guerre mondiale, les forces armées américaines laissaient mille jeep derrière eux. Ces jeeps seront trafiquées d’abord, rallongées ensuite pour être utilisées comme transports en commun. Ce sont les « jeepneys ». Don Pedro, fabricant historique nous explique que l’âge d’or de la jeep est terminé mais comme il est le roi de l’adaptation, il a trouvé un nouveau marché : la voiture individuelle. Aujourd’hui les meilleurs fabriquent un Hummer (les gros jeeps de l’armée américaine). Ce sont des fake-cars.

A San Juan, des fermiers fabriquent leur propre gaz méthane avec des excréments de cochons, ils ont même une machine pour transformer ce méthane en électricité. Indépendance énergétique garantie.

A Danao, les hommes ont une spécialité : fabriquer des armes à feux avec du métal de récupération. Le recyclage du métal entre les mains d’orfèvres…

Rosa, elle, redonne vie aux coquilles vides. Elle en fait des lampes et surtout des meubles. 200 personnes travaillent dans son entreprise et elle fait vivre plus de 4000 personnes.

Le système D est dans toutes les couches de la société et dans les endroits les plus inattendus. Le ministère de la justice a ainsi créé le tribunal roulant. Un bus qui se balade de village en village pour permettre d’appliquer la justice là où il n’y a pas de tribunaux.

Loin des clichés misérabilistes, les Philippines version débrouille, sourire compris.