Documentaire

Dans les chambres, dans les salons, les écrans sont devenus les compagnons de chaque instant. Pour des millions d’ados, les réseaux sociaux ne sont plus un simple divertissement : ils construisent leur identité, influencent leur image, dictent leurs relations.

Ce documentaire immersif vous emmène dans le quotidien numérique d’une génération connectée dès l’enfance. Pression sociale, course aux likes, harcèlement invisible, fatigue mentale, troubles du sommeil… les effets sont parfois dévastateurs.

Mais l’autre fracture, c’est celle entre enfants ultra connectés et parents dépassés.

Psys, enseignants, spécialistes du numérique, adolescents et parents témoignent pour décrypter un phénomène aussi massif qu’insaisissable.

Un film nécessaire pour comprendre ce qui se joue derrière les écrans.

Et pour tenter de recréer un dialogue entre générations.

Réalisation : Mylène Massé