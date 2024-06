Documentaire

Ils ont participés à des émissions de télé réalité dans l’espoir de trouver l’amour. Ludovic est tombé sous le charme de la belle et ses princes mais ses efforts pour la conquérir sont restés vains. Comment l’émission d’aventure Koh Lanta a-t-elle réunit deux de ses anciens candidats ? Un an après être tombé amoureux de Maud dans L’amour est dans le pré, comment Jean Claude agriculteur bourru et célibataire endurci se fait-il à sa nouvelle vie de famille ? Alors agence matrimoniale des temps moderne ou miroirs aux alouettes pour coeur solitaire, la télé a-t-elle autant de pouvoir qu’un cupidon ?Un documentaire de Julie Bhaud Emilie Scoccia