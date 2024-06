Documentaire

Dans les couples d’aujourd’hui, les rôles s’inversent ! Même si la majorité des femmes sont moins bien payées que les hommes à poste équivalent, un quart d’entre elles gagnent mieux leur vie que leur conjoint et on plus de responsabilité qu’eux. Conséquence, il possible de nos jour d’avoir des hommes au foyer pendant que la femme est au travail, une situation impensable des années en arrière. Comment certains de ces hommes vivent-ils ce changement ?