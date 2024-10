Documentaire



Une maison de famille est avant tout un héritage. Elles sont chargées d’histoires et de souvenirs. On y croise ses grands-parents, ses oncles et ses tantes, ses personnes que l’on n’a pas forcément de temps de voir pendant l’année. Mais ces demeures peuvent devenir au fil du temps, un fardeau source de conflits et de déchirements. Rencontre avec ces familles qui veulent sauver la maison de leurs ancêtres. Pour cela, ils y ont investi leur temps, leur énergie et toute leur économie. Claude de Romiguière est une grand-mère de 84 ans, dynamique. Chaque été, elle réunit toute sa famille dans un hameau, dans le Tarn. Anthony, très attaché à la maison de sa grand-mère, n’a pas hésité à s’endetter pour pouvoir l’acheter et s’y installer par la suite, avec sa femme Guilaine. Georges, Français est né en Hongrie. Il vient de restaurer le château familial laissé en ruine. Pierre et Annie possèdent un petit cabanon, dans les calanques du côté de Marseille. Tous s’y retrouvent chaque été, pour se remémorer de bons souvenirs.

Réalisateur : Stéphanie Antoine