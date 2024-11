Documentaire

Ce reportage part à la rencontre d’Antéro, 45 ans, et Linda, 25 ans. Lorsqu’ils se sont rencontrés, il y a huit ans, c’est le coup de foudre et très vite, ils décident de s’installer ensemble et vivent maintenant en région parisienne.

Depuis un an et demi le couple traverse une véritable crise : Linda, qui ne travaille pas, passe son temps à dépenser tout l’argent du couple. Une situation qui met le couple en danger chaque jour un peu plus. Mais si Linda dépense sans compter c’est qu’il y a un an le couple à vécu un traumatisme qui a complètement bouleversé sa vie. Depuis, elle ne parvient plus à communiquer avec Antéro.

Réussiront-ils à surmonter cette crise ?

Documentaire : Une vie presque ordinaire – Couple en péril : Ils doivent crever l’abcès