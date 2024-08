Documentaire



Renault 12 est une expérience cinématographique à partir d’un matériau documentaire : la mort de ma mère. Ce témoignage est un ensemble de confidences, une épopée intime, l’accompagnement vers la mort et ce qui s’ensuit, c’est-à-dire les cérémonies, le rapatriement d’un corps et les aléas administratifs. J’y dévoile, à l’aide d’enregistrements sonores et vidéos, certains décalages culturels entre ma famille venant de Tanger, moi-même et le milieu hospitalier.

Renault 12 est un récit fragmentaire d’apprentissage qui retrace un parcours de deuil au rythme de ses différents rituels de part et d’autre de la Méditerranée. Se mêlent alors deux perspectives de transit, celle d’un cercueil de la France vers le Maroc, puis celle d’un héritage qui doit transiter du Maroc vers la France.

Renault 12 est un modèle de véhicule d’origine française extrêmement réputé au Maroc dans les années 70 pour sa vélocité en montagne et en topographie hostile.

Réalisateur : Mohamed el Khatib

Titre original : Renault 12