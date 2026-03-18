Conférence

L’évolution rapide des technologies et des modes de vie a instauré un fossé communicationnel entre les générations, transformant souvent le dialogue en un défi complexe. Pourtant, communiquer entre générations au-delà des codes et des modes éphémères demeure un levier fondamental pour la cohésion sociale et la transmission des savoirs. Pour bâtir un pont solide entre les seniors et les plus jeunes, il est crucial de privilégier l’empathie et l’écoute active, des valeurs qui transcendent les époques.

Le premier obstacle à une interaction fluide réside souvent dans l’usage de langages spécifiques ou de références culturelles divergentes qui segmentent la société. Pour dépasser ces barrières, chaque interlocuteur doit faire preuve de curiosité intellectuelle en s’intéressant sincèrement aux réalités de l’autre, sans jugement de valeur immédiat. Cette ouverture d’esprit permet de découvrir des points communs inattendus, prouvant que les aspirations humaines fondamentales restent constantes malgré le changement des outils de communication.