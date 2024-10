Documentaire

Aujourd’hui, en France, la précarité concerne de plus en plus de monde et les conditions de vie se dégradent pour beaucoup. Se loger, travailler, se nourrir, ces préoccupations sont devenues autant de sources d’inquiétude pour nombre de Français. Le phénomène n’est pas nouveau, mais il s’accentue d’année en année. Ainsi, une personne sur huit vit actuellement sous le seuil de pauvreté, avec 810 euros par mois. Trois catégories sont particulièrement touchées par la précarité : les familles monoparentales, les retraités et les jeunes de 18 à 24 ans. Ils vivent de pensions, de retraites, de prestations familiales ou de salaires de misère touchés pour quelques heures de travail par semaine. Ce sont les premières victimes de la hausse des prix (logement, nourriture, essence…), des victimes fragiles qui ont de plus en plus de mal à faire face au quotidien, des victimes qui se sentent exclues, oubliées, et qui sont nombreuses à basculer dans la dépression. Parmi ceux qui sont touchés de plein fouet par une vie de plus en plus rude, il y a notamment les femmes seules avec enfants. Un documentaire de Corinne Langlois – Vincent Daudey. Productions Tony Comiti.