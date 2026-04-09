Dans un contexte d’autorité en crise, de problèmes de discipline et de valeurs morales à la dérive, les parents se sentent de plus en plus dépassés face à leurs adolescents. Les schémas familiaux éclatés, l’influence de la société de consommation et des nouvelles technologies compliquent encore davantage la relation parent-enfant. Certains adolescents adoptent des comportements à risque, défient l’autorité, et certains parents se retrouvent même devant les tribunaux ou confrontés à des demandes d’émancipation. Face à de telles situations, que faire ?