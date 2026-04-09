Il y a un an, Adrien, brillant élève en cinquième année de droit, est parti comme chaque jour à...
Ils s’aiment, pourtant, lui est sous le coup d’une OQTF. Une épée de Damoclès qui mine leur couple !
Camille Teste reçoit les journalistes Alice Raybaud et Johanna Luyssen (Cincinatti), ainsi que le psychiatre Daniel Batoula, pour explorer...
Cette conférence de Jean-Michel Salanskis, intitulée « L’Amour », propose une réflexion philosophique profonde sur la nature de ce...
Suivez le quotidien d’une classe de jeunes enfants découvrant pour la première fois la neige et les sports de...
Cette conférence-débat explore la tension entre l’usage technique des outils d’animation et leur visée politique originelle : l’émancipation des...
Emmanuelle est au parc avec sa copine Julia. Matty, son amoureux, arrive et lui demande un moment un peu...
Du rap de haut niveau pour faire ressentir son amour pour Chloé.
15 ans et maman… Comment concilier une vie d’ados et une vie de mamans ? Et comment surmonter les...
Jean-Charles et Gaëlle forment une famille recomposée hors du commun où harmonie et organisation sont essentielles. Grâce à une...
Les pères peuvent rester de plus en plus longtemps auprès de leur nouveau-né dans l’Union européenne. C’est un progrès...
Haguenau en Alsace, dans cette résidence a lieu un drôle de conseil de famille. Jean-Louis ne se prépare pas...
Avant d’aller à l’école, chez Kareen, chaque journée débute par une leçon de nettoyage pour ses deux enfants, Lilian...
Ce n’est pas toujours facile d’élever un enfant toute seule… heureusement que la famille est là pour supporter les...
Bruce, 45 ans, et David, 47 ans, en couple depuis dix-neuf ans, ont fait appel à une mère porteuse...
Plus d’un tiers des mariages célébrés en Suisse sont binationaux. Et quand le couple divorce, c’est nettement plus compliqué...
Cet hiver, un nouveau cap de personnes bénéficiaires des Restos du coeur sera franchi. La moitié sera des mères...
L’annonce d’une grossesse est un moment riche en émotions. Si vous cherchez des moyens créatifs pour partager cette nouvelle...
La pédagogie Montessori intrigue, séduit, parfois divise. Entre écoles alternatives, matériel spécifique et discours sur l’autonomie, il est facile...
La maison des Babayagas existe et ses occupantes sont installées. En russe, le terme « Babayaga », fait référence aux sorcières...
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