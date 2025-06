Conférence

La santé c’est plus que l’absence de maladie et la longévité c’est plus qu’une question de chance. Nous parlons trop peu de santé pour toujours parler de maladies. Pourtant, ce que tout le monde aimerait, c’est d’être en santé plus longtemps et non pas vieux et malade plus longtemps. Qui veut devenir locataire d’un CHSLD?

Nous voulons tous vivre heureux et en santé, comme ces centenaires qui nous fascinent tant. Nous sommes curieux de comprendre comment ils réussissent, non seulement à rester en vie, mais à profiter de la vie aussi longtemps. Ont-ils (plus souvent elles) des vies à l’abri des embuches? Ont-elles une génétique hors du commun?

Les données scientifiques nous permettent d’affirmer que ces gens extraordinaires ont une génétique tout à fait ordinaire. Ils ont des vies et des problèmes comme tout le monde. Alors qu’est-ce qui fait la différence?