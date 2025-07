Documentaire

Entre poids et image de soi, chaque regard peut devenir un fardeau. Découvrez l’histoire de Lor, en surpoids depuis toujours, et de Léa, recluse par peur du jugement. Accompagnées par Olivier, nutritionniste et coach de vie, elles vont se confronter à leurs complexes, au défi d’un régime et à l’opération qui pourrait tout changer. Sensibilité, humour et espoir jalonnent ce portrait de femmes déterminées à reprendre le contrôle de leur corps… et de leur vie.