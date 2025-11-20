Prise de poids, hiver, santé, neurosciences, nutrition, métabolisme, vitalité, bien-être, immunité, digestion… Pourquoi notre corps a-t-il tendance à stocker davantage pendant l’hiver ? Comment éviter les excès des fêtes sans frustration ni culpabilité ? Et surtout, comment préserver équilibre, énergie et légèreté dans cette période où tout ralentit ? Le Dr Yann Rougier nous accompagne pour profiter pleinement des mois autour de l’hiver sans culpabiliser.