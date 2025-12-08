C’est un médicament présenté comme révolutionnaire, qui permet de maigrir sans effort et de façon spectaculaire. Depuis quelques jours, il est autorisé en France pour les personnes souffrant d’obésité sous strictes conditions. Aux Etats-Unis, où l’on peut s’en procurer facilement, il est détourné de son usage initial, et fait la fortune des centres de médecine esthétique. Quels sont ses effets secondaires ? Crée-t-il une addiction ? Est-il sans risque pour la santé ?