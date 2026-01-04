L’adolescence, une période tumultueuse, met souvent à l’épreuve parents et enfants. À l’âge de 14 ans, Gwenaëlle a coupé...
Après deux décennies sans se revoir, ce couple revisite les lieux de leur jeunesse pour se replonger dans leurs...
Sur les ronds-points et dans les manifestations du samedi se sont élevées les voix de ces Français qui, chaque...
« Surdoués », « zèbres », « précoces », « HPI »… les terminologies sont toutes aussi nombreuses qu’imprécises...
« Il nous insultait, il nous frappait. » Plongez dans la réalité brutale des parents victimes de la tyrannie de leurs...
Au rayon papèterie aussi, les prix flambent… Le coût de la rentrée devrait augmenter de plus de 4% cette...
Un Français sur trois serait prêt à tout quitter par amour. Job, amis, famille, maison, plus rien ne compte...
Au cours de ce talk didactique, Florence Escaravage partage les clés de son approche innovante : comment réveiller en...
Des mères de famille divorcées qui cherchent l’amour, il y en a beaucoup. Pour Babette et Marjorie, trouver un...
Ce documentaire explore les relations amoureuses où des femmes plus âgées, souvent appelées « cougars », sont en couple avec des...
Laurent, 37 ans, habite Montpellier. Mais depuis une séparation douloureuse il y a 4 ans, ce jeune père divorcé...
Suite à un test ADN, Leslie découvre que son père n’est pas son père. Son père biologique est en...
Et s’il était possible de transformer le manque en force de vie, de faire des épreuves que nous traversons...
L’astrologie fascine depuis des siècles pour sa capacité à décrypter les traits de personnalité, les talents et même les...
Marcel (alias Marcel Hubner) revient dans l’école où il a passé son enfance. Une belle rencontre entre les enfants...
Olivier Delacroix raconte l’histoire d’hommes et de femmes qui ont bousculé la notion de famille et de parents et...
Célibataires, ils cherchent tous l’âme sœur. Désespérés, ils sont prêts à tout pour trouver un compagnon du quotidien. Pour...
Sylvie reprend contact avec Paul, un amour de vacances dont elle n’a plus eu de nouvelles depuis son départ...
A l’heure où un mariage sur deux se termine par un divorce ou une séparation, la valeur famille est...
Partir en vacances, pas facile pour ces familles nombreuses recomposées. Préparer les affaires de voyage, respecter un budget limité,...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site