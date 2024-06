Documentaire

Pendant une année captivante, nous avons suivi le parcours extraordinaire de quatre familles. Fabienne, Yves, et leurs cinq enfants se lancent dans la rénovation passionnante d’une ancienne épicerie, juste à l’aube de l’arrivée imminente du sixième enfant. Angélique, mère célibataire courageuse, élève fièrement ses six garçons malgré un budget serré, et elle prévoit une fête mémorable pour la communion de ses jumeaux de 10 ans. Avec déjà six enfants à leur actif, Peggy et Jérôme décident de donner une surprise exceptionnelle en organisant un mariage inattendu. Enfin, Aurélien et Rozen, en pleine attente de leur dixième bébé, entreprennent l’aventure de la reprise d’une confiserie. Plongez dans les vies incroyables de ces familles hors norme, entre rénovations, célébrations et l’arrivée imminente de nouveaux membres.