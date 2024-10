Documentaire

Apprentissage de la vie en communauté, de l’autonomie, premiers émois… Pour les enfants, la colonie de vacances, c’est un peu l’école de la vie. Et pour un grand nombre d’entre eux, c’est synonyme de première séparation avec les parents. En France, ces séjours sont très populaires : chaque année, plus de 800 000 enfants partent en » colo « . Le secteur est un marché grandissant et l’offre ne cesse de se diversifier. Alors à quoi ressemblent les colonies d’aujourd’hui ? Stages sportifs, musicaux, séjours linguistiques… la tendance est désormais aux colos thématiques. Pour les organisateurs, c’est tout une équipe à mettre en place et tout un programme précis à respecter. Du début jusqu’à la fin du séjour, les moniteurs devront être aux aguets. Parents de substitution, amis, garant de la sécurité, c’est un travail où l’on doit s’impliquer 24 heures sur 24. Un documentaire de Géraldine Bévière.