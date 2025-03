Documentaire

Sur les sites de rencontre on est toujours grand, beau, intelligent, drôle et romantique mais souvent la réalité est bien différente et l’on est déçu. Une étude de l’universite de Boston montre que 20% des utilisateurs mentent en remplissant leur profil. Mais aujourd’hui un site bouleverse les codes de la rencontre sur internet. Les abonnés doivent se présenter à travers leurs défauts. Ce site serait-il la solution idéale pour ces femmes et ces hommes qui cherchent l’amour avec un grand A ? Un documentaire de Mathilde Laboureau