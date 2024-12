Documentaire

Un million et demi d’enfants en France vivent dans une famille nombreuse recomposée. Et cela peut vite tourner au casse-tête entre beaux-pères, belles-mères, demi-frères et demi-soeurs… Tensions, jalousies, luttes de territoire, comment ménager les susceptibilités entre enfants de parents différents ? Comment trouver sa place quand les règles changent dès qu’on change de maison ? Comment faire face quand on se retrouve du jour au lendemain à la tête d’une famille nombreuse ?

Certains gèrent l’organisation à la baguette, d’autres font tout pour arrondir les angles. Et la plupart ont bien du mal à relever ce défi ! 4 tribus originales en quête d’harmonie familiale nous ont fait partager leur quotidien pendant plusieurs semaines. Ils sont entre 7 et 14 à table quand ils sont réunis ! Au programme, des cris, des rires, des larmes et beaucoup d’émotion…

Un documentaire de Andréa Riedinger, Patrick Spica Productions pour Zone Interdite