Documentaire



Réaliser un tour du monde en famille, c’est un rêve partagé par de plus en plus de Français. Mais avant de se lancer dans l’aventure, il faut se préparer, souvent plusieurs mois à l’avance. Voici quatre familles qui se sont lancé ce défi un peu fou… Celui de parcourir le monde durant plusieurs mois à la découverte de nouvelles cultures. Virginie, 43 ans, et Patrice, 42 ans, vivent près de Toulouse. Ces habitués des road-trip en 4×4 se lancent dans le plus long voyage de leur vie. Avec leurs trois enfants et de leur chien, ils vont parcourir plus de 60 000 kilomètres à travers l’Europe et l’Asie.