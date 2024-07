Documentaire

Enfant illégitime, double vie, passé criminel… Dans une famille, il y a souvent un secret. Il est chuchoté, on sait qu’il existe et, tel un poison, il se diffuse de génération en génération. Or ces non-dits finissent souvent par remonter à la surface… Pendant un an, nos caméras ont filmé la quête de deux femmes et deux hommes qui, avec courage, vont se confronter à leur passé, quitte à ce que la vérité fasse mal.