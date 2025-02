Documentaire

Ce reportage suit des familles engagées dans des projets de construction ambitieux, jonglant entre travaux, imprévus financiers et vie quotidienne. À Saint-Clément-sur-Valson, Xavier et Lisa, parents d’un nouveau-né, font face à des dépassements de budget et apprennent à poser leur parquet eux-mêmes. Céline et Alexis, chanteurs, alternent entre chantier et préparation d’un concert de Noël. À Montpellier, Maglon, architecte, voit son rêve avancer avec l’installation d’un îlot central de 300 kg après des mois d’attente. Ce documentaire explore les défis et victoires de ces familles déterminées.