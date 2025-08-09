Documentaire

L’âge semble être le meilleur atout d’une vie de couple harmonieuse : les hommes ressentent moins le besoin d’être compétitifs, les femmes ont pris confiance en elles une fois leurs enfants éduqués. Pour autant, les inégalités demeurent : poivre et sel, c’est joli chez un homme mais la ménopause reste au mieux un tabou, au pire un point final à la beauté des femmes.

Perte de cheveux, prise de poids, bouffées de chaleur… : avec la chute des taux d’hormones, les différences entre hommes et femmes s’estompent, comme la frontière entre les rôles traditionnellement dévolus à chacun des genres. Mais les relations entre les sexes s’apaisent-elles avec l’âge ? Les chercheurs s’interrogent aussi sur un mystère, porteur d’inégalité : pourquoi les femmes ne sont-elles pas fertiles jusqu’à leur mort, comme les ourses polaires, les tigresses, voire les hommes ? Si la crise de la quarantaine et la ménopause surmontées, les hommes et les femmes trouvent parfois un nouvel équilibre, faut-il espérer des modèles plus flexibles à l’avenir ?

Série documentaire (2022, 52mn)

