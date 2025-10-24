Fabienne est mère d’une jeune fille de 19 ans. Célibataire depuis quelques années, elle s’était toujours promis de ne pas refaire sa vie avec un homme ayant des enfants.
On est plus qu’heureux, on est amoureux
Chercher une app qui simplifie la rencontre sans épuiser l’attention, c’est tout l’enjeu aujourd’hui. Taimi s’y attaque point par...
Ils sont adolescents, et ils ont été confiés à l´aide sociale à l´enfance. Violents, fugueurs, ils ne trouvent pas...
A 13 ans, je me transforme en poupée pour faire le buzz
La protection de l’enfance, telle qu’elle se déploie aujourd’hui en France, se situe à l’intersection de continuités structurantes et...
Dans un monde où le rythme effréné du quotidien semble dicter chaque instant, de nombreux parents se sentent débordés,...
Se faire de nouveaux amis peut sembler difficile à tout âge, mais c’est une compétence que tout le monde...
Quelles questions se poser quand la famille dysfonctionne totalement ? L’adolescence doit-elle nécessaire être synonyme de crise ? Est-il...
Zinedine Zidane, Alain Bernard, Richard Virenque, Luc Alphand autant de légendes du sport révélées en PACA. La région Provence-Alpes-Côte...
Suivez Dörthe et Pierre ou Caro et Gunnar à bord du bus de X:enius. De rencontres avec des spécialistes...
De plus en plus de couples se séparent : à Paris, deux mariages sur trois volent en éclats. Mais...
15 ans et maman… Comment concilier une vie d’ados et une vie de mamans ? Et comment surmonter les...
Introduire des aliments solides à un nourrisson est une étape cruciale dans le développement de l’enfant, et il est...
Tous les parents se sont un jour imaginé le départ de leur enfant. Et puis ce jour-là arrive et...
Passer du temps en famille le week-end est une occasion précieuse pour renforcer les liens, créer des souvenirs inoubliables...
Douze enfants, une grande famille et un quotidien rythmé : voilà un défi de taille que vous semblez relever...
Avec leur fils ou leur fille, leurs rapports sont fusionnels ou électriques. Notre équipe présente trois reportages sur les...
L’éducation, dans sa forme la plus pure, vise à équiper chaque étudiant des outils nécessaires pour réussir dans la...
Plongée édifiante dans les failles du système de recrutement de l’Education nationale. En à peine quinze jours, un journaliste...
Célibataires, ils cherchent tous l’âme sœur. Désespérés, ils sont prêts à tout pour trouver un compagnon du quotidien. Pour...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site