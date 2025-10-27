Écrire son prénom avec des bâtons, connaître les noms des plantes, apprendre les couleurs grâce aux fleurs, développer sa motricité en grimpant dans un arbre mais surtout découvrir les richesses et les beautés de la nature pour la protéger demain : voilà la promesse de l’École Buissonnière.
Située au coeur de l’île de Ré, cette école en extérieur, ouverte aux petits dès l’âge de 2 ans et pour trois années de maternelle est l’une des trente « écoles dans la forêt » qui ont été créées en France ces dernières années, signe d’une véritable révolution verte de l’éducation.
Avec la fin des mesures de confinement liés à la crise sanitaire, l’idée d’une école dont les cours s’organiseraient à l’extérieur devenait une « solution sanitaire et salutaire » et un symbole de liberté retrouvée.
Le film suit pendant une année scolaire enfants, parents, éducateurs et chercheurs en sciences de l’éducation afin de faire découvrir au grand public cette aventure pédagogique et écologique en plein air.
