Une jeune Américaine fait appel à une mère porteuse indienne pour avoir des jumeaux. Elle est ravie de rencontrer ses enfants à l’hôpital mais ne pourra jamais rencontrer la mère porteuse. Les bébés obtiennent la citoyenneté américaine grâce au consulat américain de Bombay. Les parents ne voient aucun problème éthique avec cette pratique controversée.
Un documentaire de Hervé Bouchaud