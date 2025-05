Documentaire

Il y a de plus en plus de SDF en France. Il y a aussi de plus en plus de Français qui prennent l’initiative d’en héberger chez eux, pour quelques jours ou quelques mois. Emus par leur détresse et motivés par leurs convictions religieuses ou humanistes. C’est le cas de Hélène et Christian, un couple aisé du 16ème arrondissement de Paris, qui loge depuis bientôt trois ans un vieux monsieur sans domicile. C’est le cas de Eliette et Marc, en Charentes Maritimes, qui ont recueilli chez eux un jeune de 22 ans. Si la générosité est toujours au rendez vous, la cohabitation est souvent mouvementée. Héberger un sans domicile chez soi n’est jamais simple, et même souvent, déconseillé par les associations humanitaires. Réalisé par Camille Le Pomellec. Montage de Patrice Bazerque.