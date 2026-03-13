Le printemps est une saison idéale pour profiter de moments en famille. Les journées s’allongent, les températures se font...
La répartition des dépenses dans un couple peut être un facteur d’inégalités, bien souvent à l’avantage des hommes au...
Le système éducatif suisse jouit d’une excellente réputation à l’échelle internationale. Pourtant, malgré la qualité reconnue de l’école publique,...
L’image est devenue d’une banalité presque déroutante dans nos restaurants, nos cafés et même au sein de nos foyers....
Patrice et Angélique se sont connus quand ils avaient 15 ans. Pendant 3 semaines, ils ont vécu une passion...
De leur côté, Marjorie et Cédric sont mariés depuis 10 ans, mais depuis 1 an ils se sont beaucoup...
La famille Bluteau vit dans le département des Deux-Sèvres. Christine, 40 ans, est divorcée depuis trois ans et se...
Louise, Sylvie et Rémy, Lisa et Henry, Florence et David, Colette et Nolan : durant 7 mois une équipe...
Que deviennent les femmes et les hommes qui ont fui leur pays en laissant derrière eux une famille, un...
Ma mère m’envoie dans un camp militaire pour me rendre plus fort
Yves Louyot est lorrain, psychologue diplômé de l’Ecole de Psychologues Praticiens de Paris, ancien élève de Françoise Dolto. Il...
Noémie de Lattre est autrice et actrice. Son stand-up féministe « L’Harmonie des genres » déconstruit les relations entre hommes et...
Ils habitent dans un local à poubelles, dans un taudis, dans une caravane, ou même dans une voiture. Ce...
George et Suzanne, tous deux octogénaires, étaient depuis deux ans à la retraite quand ils ont décidé de revenir...
Michel Christen est décédé depuis vingt-huit mois quand la police découvre son corps dans son studio de Genève. Personne...
Kylian attend qu’une place se libère pour intégrer l’ITEP, un internat pour enfants difficiles.
Entre Eléa et sa belle-mère, rien ne va plus. Pas facile d’être une adolescente…
La généalogie ? Qu’est-ce que c’est ? Comment commencer ? Pourquoi continuer ? Quels sont les secrets ou les...
Élever des familles de 7, 8 ou 10 enfants est un défi quotidien, surtout avec un budget limité. Ce...
Dans la vie trépidante d’une jeune adolescente qui n’en fait qu’à sa tête, chaque journée est une aventure. Du...
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