Documentaire

Justine et Lakeisha ont 14 ans, et comme 20 000 adolescents aux Etats- Unis, elles recherchent désespérément une famille qui voudrait les adopter et connaître cet amour familial qu’elles n’ont jamais eu.

Mais la plupart des couples en quête d’adoption se détournent des adolescents. Leur comportement pose problème. L’éducatrice en charge de Lakeisha tente de lui trouver une famille d’accueil après plusieurs essais infructueux.

Quant à Justine, elle à été recueillie il y a trois ans par les parents d’une de ses amis mais ces derniers ne souhaitent pas franchir le pas de l’adoption.

Pour Justine et Lakeisha commence alors le parcours de la dernière chance.