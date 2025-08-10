Documentaire

Nathalie vient de trouver du travail pour trois semaines dans un magasin. Mais chez elle, elle est menacée par sa mère d’être mise à la porte si elle ne redevient pas Kieran, l’aîné des garçons de la famille…

Jamie, lui, est devenu plus confiant… Ce jeune garçon, né fille, s’est enfin décidé à révéler sa transexualité à son ami Marek…

Tori, quant à elle, s’apprête à parler de son homosexualité à ses camarades de classe. Elle appréhende ce moment, mais réussir à franchir cette étape lui vraiment tient à cœur.

Les trois adolescents parviendront-ils à se faire accepter tels qu’ils sont ?