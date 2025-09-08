Documentaire

Aujourd’hui, en France, environ 670 000 enfants sont porteurs d’un handicap mental. Malheureusement, la pénurie de structures adaptées force parfois les parents à placer leurs enfants loin d’eux en France, voire à l’étranger.

Ce mystère laisse la porte ouverte à tous les abus : violences psychologiques, physiques ou même sexuelles, des milliers d’enfants handicapés seraient victimes chaque année de maltraitance. Une situation scandaleuse qui prospère, faute de contrôle efficace.

Documentaire : Éloignement, négligence, maltraitance : comment la France traîte ses enfants handicapés ?

Réalisation : Nicolas Bourgouin

