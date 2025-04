Documentaire

Ils vivent la semaine loin de leurs parents. Enfants de mariniers ou de familles isolées, ces enfants grandissent dans un internat public spécialisé. Cours, rituels, devoirs, règles collectives, mais aussi appels à maman et câlins du vendredi : ce documentaire montre la réalité sensible et éducative de l’internat. Certains enfants s’apaisent, d’autres résistent. Tous avancent, soutenus par une équipe éducative attentive. Un récit humain et bouleversant.