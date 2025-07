Documentaire

Quatre récits poignants dévoilent les multiples visages de la fraternité, entre secrets enfouis, rivalités meurtrières, désillusions profondes et retrouvailles sous tension. Chaque enquête révèle comment l’amour fraternel peut résister aux trahisons les plus cruelles et aux conflits les plus intenses. Mêlant témoignages exclusifs, archives rares et reconstitutions saisissantes, cette série offre une plongée immersive dans l’intimité de frères confrontés à l’extrême. Au fil des témoignages, le spectateur découvre la force indestructible des liens familiaux, même quand tout semble les briser. Une exploration bouleversante des dynamiques qui unissent et séparent à la fois, témoignant de la résilience de l’âme humaine face aux épreuves.