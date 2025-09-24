Lors de la conférence Regards du jeudi 29 mars, le Crédit Agricole de Côtes d’Armor recevait Paul Dewandre. Auteur...
Immersion au cœur des écoles pour enfants HPI en France. Ces élèves à haut potentiel intellectuel, souvent appelés surdoués...
L’impact des professionnels de la petite enfance sur l’éveil, l’accueil et la parentalité est profond, subtil et durable. Dès...
Un projet pour que son vieux père reste entouré
La plupart du temps, on part en voyage pour fuir un peu son quotidien, se changer les idées, profiter...
Karen a 43 ans, elle est divorcée et maman de 3 enfants. Depuis 2 ans, elle fréquente Kenny, un...
Melba et Víctor, un couple âgé du Costa Rica, ont adopté plus de 130 enfants en quatre décennies. Le...
Les prénoms, une catégorie sociale ?
« C’est un endroit où il y a des personnes qui s’occupent de nous parce que nos parents, ils peuvent...
Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Arouna Lipschitz, femme de lettres, philosophe, enseignante spirituelle, conférencière et réalisatrice. Et si l’amour...
Enfant illégitime, double vie, passé criminel… Dans une famille, il y a souvent un secret. Il est chuchoté, on...
Pedro Faria a ouvert son salon à Jacarezinho, une favela de Rio de Janeiro, minée par la pauvreté et...
Partir en vacances, pas facile pour ces familles nombreuses recomposées. Préparer les affaires de voyage, respecter un budget limité,...
A 21 ans, Valérie habite encore chez sa mère. Mais plus pour longtemps. Dans 3 mois, elle se marie...
Avec 200 000 allocataires et près d’un milliard d’euros de prestations versées chaque année, les caisses d’allocations familiales de...
La vie quotidienne des résidents du foyer des Epinettes, originaires des régions les plus pauvres du monde, venus travailler...
« À Paris, je travaille dans un Centre de formation pour les métiers d’Aide à la Personne, fréquenté par des...
Sandrine s’apprête à partir vivre avec son amour de toujours en Hollande. Mais pour cela, elle doit laisser derrière...
En Suisse, chaque année, 25 000 jeunes fuguent de chez eux ou du foyer où ils ont été placés....
Au collège Lucie Aubrac, dans un quartier populaire de Tourcoing, chaque année est mise en place une « classe...
