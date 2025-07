Documentaire

Jeunes mariés ou ensemble depuis des années, dans un couple, il y a toujours un invité gênant, l’argent. Sujet sensible, intime et tabou, il est la deuxième cause de séparation après l’infidélité.

Nous verrons qu’amour et argent ne font pas toujours bon ménage, et peut faire l’objet de manipulations et de domination. L’argent peut même faire exploser un couple. Pendant plus d’un an, quatre couples ont accepté d’être suivis et d’aborder ce sujet tabou en dévoilant comment ils vivent au quotidien.

Alors quand on aime, on ne compte pas… vraiment ?

Un documentaire de Céline Chassé, Esther Goldmann et Benoît Cressent.