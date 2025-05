Documentaire

Bienvenue chez les Bois et chez les Sampino, deux familles et une passion commune : la danse sportive. Ici on la pratique de père en fils et de mère en fille. C’est donc fort logiquement qu’il y a quelques mois deux de leurs enfants se sont retrouvés devant les caméras d’Incroyable talent… Elle est à ce jour la plus jeune chanteuse à s’être produite en solo sur la scène de l’Olympia. Révélée à 11 ans par l’émission Graine de petit champion, Priscilla a connu la gloire et elle a aussi déchaîné les foules… A 21 ans aujourd’hui, comment gère-t-elle cette gloire passée et son futur ? Maxime a 10 ans et vit à Yerres dans l’Essonne. Sa frimousse ne vous dit peut-être rien et pourtant dans le monde de la photo Max est déjà un vieux briscard. Depuis l’âge de 5 ans il a participé à diverses campagnes de publicité et tourné dans plusieurs courts-métrages. Une jeune carrière qu’il doit principalement à sa maman, Anna. C’est elle qui est à l’origine de tout. S’il est parfois traité comme une star, Max est aussi un garçon comme les autres, qui va à l’école. Il y a pourtant une chose qui le différencie de tous ses petits camarades, ce sont les petites annonces de castings qu’il épluche tous les matins avec sa maman avant de partir en cours… Direction enfin Courbevoie, chez Anna et Marie Selepec. Jeune mère célibataire, Anna est agent de communication dans les médias, métier qui la passionne même si au fond d’elle sa vraie passion, sa raison de vivre, c’est Marie, sa fille de 14 ans qu’elle cajole parfois comme une petite diva… Et son rêve c’est de devenir chanteuse.